Самокатчик сбил ребенка на детской площадке в Подмосковье и сбежал

В Подмосковье ищут самокатчика, сбившего ребенка на детской площадке Самокатчик сбил ребенка на детской площадке в Подмосковье и сбежал

Москва13 июн Вести.Сотрудники полиции ищут самокатчика, который сбил ребенка в городском округе Балашиха, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на детской площадке на Пролетарской улице в Железнодорожном.

Неизвестный, управляя самокатом, совершил наезд на несовершеннолетнего 2020 г. р., после чего скрылся говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Родители доставили ребенка в медицинское учреждение, после чего мама пострадавшего обратилась в полицию.

Правоохранители уже установили личность самокатчика, ведется его розыск.