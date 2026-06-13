Москва13 июнВести.Сотрудники полиции ищут самокатчика, который сбил ребенка в городском округе Балашиха, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел на детской площадке на Пролетарской улице в Железнодорожном.
Неизвестный, управляя самокатом, совершил наезд на несовершеннолетнего 2020 г. р., после чего скрылсяговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Родители доставили ребенка в медицинское учреждение, после чего мама пострадавшего обратилась в полицию.
Правоохранители уже установили личность самокатчика, ведется его розыск.