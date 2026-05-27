Бастрыкин затребовал доклад после наезда самокатчика на ребенка во Владивостоке

Самокатчик сбил ребенка во Владивостоке и скрылся, Бастрыкин затребовал доклад Бастрыкин затребовал доклад после наезда самокатчика на ребенка во Владивостоке

Москва27 мая Вести.Во Владивостоке мужчина на электросамокате наехал на 11-летнего мальчика и скрылся. Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании обстоятельств происшествия, сообщает Следком в мессенджере MAX.

Отмечается, что мужчина двигался на электросамокате по придомовой территории. Ребенок шел в попутном направлении. В результате столкновения мальчик получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) отмечается в сообщении

Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.