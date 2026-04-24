В Челябинске мужчина на электросамокате сбил мальчика, возбуждено дело

Москва24 апр Вести.В Челябинске 42-летний мужчина, управляющий арендованным электросамокатом, сбил 11-летнего мальчика, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Инцидент произошел вблизи одного из домов по проспекту Комсомольский, в результате наезда ребенку потребовалась медпомощь.

По данному факту … незамедлительно возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются все обстоятельства.