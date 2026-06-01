В Саратове возбуждено уголовное дело после наезда электросамоката на ребенка

Москва1 июн Вести.В Саратове ребенок получил травмы после наезда на него электросамоката, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, инцидент произошел 31 мая на пересечении улиц Астраханская и Рабочая. После происшествия ребенку потребовалась медицинская помощь.

По поручению руководителя следственного управления СК России по Саратовской области Дмитрия Александровича Костина … возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) – говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства.