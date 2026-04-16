Москва16 апрВести.Госавтоинспекция города Шарья Костромской области устанавливает обстоятельства ДТП с электросамокатом, в котором пострадал несовершеннолетний, сообщается в MAX-канале регионального управления МВД.
Предварительно установлено, что на перекрестке переулка Тяговый и улицы Смирнова водитель иномарки не предоставил преимущество движущемуся по главной дороге электросамокату, им управляла женщина, она перевозила несовершеннолетнего ребенка.
В результате ДТП ребенок получил ссадины, ушибы, доставлен в лечебное учреждениеотмечается в сообщении
Полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.