Ребенок пострадал в ДТП с электросамокатом в Костромской области

Москва16 апр Вести.Госавтоинспекция города Шарья Костромской области устанавливает обстоятельства ДТП с электросамокатом, в котором пострадал несовершеннолетний, сообщается в MAX-канале регионального управления МВД.

Предварительно установлено, что на перекрестке переулка Тяговый и улицы Смирнова водитель иномарки не предоставил преимущество движущемуся по главной дороге электросамокату, им управляла женщина, она перевозила несовершеннолетнего ребенка.

В результате ДТП ребенок получил ссадины, ушибы, доставлен в лечебное учреждение отмечается в сообщении

Полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.