Москва18 маяВести.В Крыму автомобиль Volkswagen сбил 16-летнего подростка, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу на самокате. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Предварительно, днем 17 мая водитель 1990 г.р. допустил наезд на 16-летнего юношу, пересекавшего на самокате проезжую часть по пешеходному переходу на перекрестке улиц Интернациональная и Кузнецова в городе Саки.
В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения, с которыми доставлен в учреждение здравоохраненияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Устанавливаются все обстоятельства.