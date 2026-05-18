В Крыму автомобиль сбил подростка, пересекавшего дорогу по "зебре" на самокате

Москва18 мая Вести.В Крыму автомобиль Volkswagen сбил 16-летнего подростка, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу на самокате. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Предварительно, днем 17 мая водитель 1990 г.р. допустил наезд на 16-летнего юношу, пересекавшего на самокате проезжую часть по пешеходному переходу на перекрестке улиц Интернациональная и Кузнецова в городе Саки.

В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения, с которыми доставлен в учреждение здравоохранения говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются все обстоятельства.