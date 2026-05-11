В ДТП в Крыму пострадали трое детей, в том числе младенец

В Крыму в опрокинувшемся автомобиле пострадали три ребенка

Москва11 мая Вести.В Крыму сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали трое несовершеннолетних, сообщает республиканское МВД.

Авария произошла накануне днем, около 17.40, в Сакском районе на автодороге Симферополь – Евпатория – Мирный.

По информации полицейских, 32‑летний водитель автомобиля Kia не справился с управлением и выехал вправо за пределы проезжей части. Затем транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних пассажиров 2013, 2023 и 2026 года рождения говорится в публикации МВД Крыма в Telegram-канале

Пострадавших доставили в медучреждение для обследования и оказания необходимой помощи, правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

По результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с законодательством РФ, уточнили в ведомстве.