Москва23 апрВести.В подмосковном Щелкове автомобиль Chevrolet съехал в кювет и опрокинулся, в результате ДТП пострадали водитель и двое несовершеннолетних. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.
Автоавария произошла вечером 22 апреля на 1-м км дороги "Фряново-Еремино-Хлепетово". Предварительно, водитель 1992 г.р., не имеющий права на управление транспортным средством, не справился с управлением автомобилем и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием машины.
В результате ДТП пострадали водитель и двое несовершеннолетних пассажиров 2017 и 2012 гг.р. С телесными повреждениями они госпитализированыговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
По результатам проверки будет принято соответствующее решение. Устанавливаются все обстоятельства.