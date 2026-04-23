Иномарка опрокинулась в подмосковном Щелкове, пострадали водитель и двое детей

Москва23 апр Вести.В подмосковном Щелкове автомобиль Chevrolet съехал в кювет и опрокинулся, в результате ДТП пострадали водитель и двое несовершеннолетних. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

Автоавария произошла вечером 22 апреля на 1-м км дороги "Фряново-Еремино-Хлепетово". Предварительно, водитель 1992 г.р., не имеющий права на управление транспортным средством, не справился с управлением автомобилем и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием машины.

В результате ДТП пострадали водитель и двое несовершеннолетних пассажиров 2017 и 2012 гг.р. С телесными повреждениями они госпитализированы говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

По результатам проверки будет принято соответствующее решение. Устанавливаются все обстоятельства.