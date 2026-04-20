Управлявший средством индивидуальной мобильности 14-летний подросток в Южно-Сахалинске сбил несовершеннолетнего пешехода около школы, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

Предварительно установлено, что в Южно-Сахалинске в районе школы № 13 произошло дорожно-транспортное происшествие. 14-летний подросток, управляя средством индивидуальной мобильности, двигаясь по тротуару, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

В результате ДТП 11-летний ребенок получил телесные повреждения отмечается в сообщении

Полиция проводит проверку по данному инциденту.