Водитель сбил несовершеннолетнего пешехода и срезался в фонарь в Омске ГАИ: несовершеннолетний пешеход пострадал в результате ДТП в Омске

Москва11 июн Вести.В Госавтоинспекцию Омска поступило сообщение о ДТП с пострадавшими, госпитализирован 15-летний подросток после того, как его сбила машина, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Предварительно установлено, что водитель Lada на улице 27-й Северной сбил 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, а затем врезался в опору линии электропередач.

В результате аварии подросток с тяжелыми травмами доставлен в больницу, 20-летнему водителю и его 18-летнему пассажиру медпомощь оказана на месте отмечается в сообщении

Инспекторы выясняют причины и обстоятельства дорожного происшествия.