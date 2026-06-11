Москва11 июнВести.В Госавтоинспекцию Омска поступило сообщение о ДТП с пострадавшими, госпитализирован 15-летний подросток после того, как его сбила машина, сообщается в MAX-канале МВД региона.
Предварительно установлено, что водитель Lada на улице 27-й Северной сбил 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, а затем врезался в опору линии электропередач.
В результате аварии подросток с тяжелыми травмами доставлен в больницу, 20-летнему водителю и его 18-летнему пассажиру медпомощь оказана на местеотмечается в сообщении
Инспекторы выясняют причины и обстоятельства дорожного происшествия.