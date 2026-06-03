Полиция Оренбуржья выясняет обстоятельства ДТП с участием подростка В оренбургском селе школьница попала под колеса легкового автомобиля

Москва3 июн Вести.В Бугурусланском районе Оренбургской области в результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход. Подробности сообщает региональная полиция в MAX.

Предварительно установлено, что вечером 2 июня в районе д. 52 "А" по ул. Транспортная села Михайловка водитель за рулем "Лада Гранта" сбила школьницу, перебегавшую проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим автомобилем. При этом в зоне видимости находился нерегулируемый пешеходный переход.

В результате ДТП пешеход, учащаяся "Михайловской" СОШ, с телесными повреждениями была госпитализирована в лечебное учреждение говорится в сообщении

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.