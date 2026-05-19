В Красноярском крае 16-летний подросток на авто сбил 13-летнюю девочку и скрылся

Москва19 мая Вести.В селе Вершино-Рыбное Красноярского края 16-летний подросток на автомобиле ВАЗ-2114 сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.

Авария произошла в середине мая на улице Гагарина.

Школьница шла по правому краю проезжей части во встречном направлении. После аварии водитель скрылся, а пострадавшую доставили в больницу. Сотрудники полиции установили личность водителя – им оказался 16-летний подросток говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

В отношении несовершеннолетнего правонарушителя составлены административные материалы на сумму свыше 20 000 рублей по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим на это права), ч. 2. ст. 12.37 КоАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем места ДТП, по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (Управление машиной, стекла которой покрыты прозрачными цветными пленками), ч. 3 ст. 12.2 КоАП РФ (Установка на авто заведомо подложных государственных регистрационных знаков), ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (Управление не зарегистрированной машиной) на сумму свыше 20 000 рублей.

Автомобиль помещен на спецстоянку.

Ко всему прочему, решается вопрос о привлечении матери подростка к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.