В Красноярске два подростка, ехавшие на одном электросамокате, сбили девочку

Москва24 апр Вести.В Красноярске две 16-летние девушки, ехавшие на одном электросамокате, сбили 10-летнюю девочку, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, 22 апреля подростки, передвигаясь вместе на одном электросамокате по улице Красноярский рабочий, совершили наезд на 10-летнюю девочку, ожидавшую автобус на остановке. Пострадавшая получила телесные повреждения.

По данному факту … возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются все обстоятельства.