Москва25 апрВести.В селе Упорово Тюменской области иномарка сбила 16-летнюю девочку, управляющую электросамокатом. Об этом сообщила региональная прокуратура.
ДТП произошло 25 апреля на пересечении улиц Дзержинского и Школьная. Подросток на электросамокате выехала на перекресток, где ее сбила Toyota Corolla.
Несовершеннолетняя госпитализирована… По факту ДТП прокуратурой организовано проведение проверкиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
О состоянии и степени тяжести полученных девочкой травм не уточняется.