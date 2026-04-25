Москва25 апрВести.В селе Упорово Тюменской области иномарка сбила 16-летнюю девочку, управляющую электросамокатом. Об этом сообщила региональная прокуратура.

ДТП произошло 25 апреля на пересечении улиц Дзержинского и Школьная. Подросток на электросамокате выехала на перекресток, где ее сбила Toyota Corolla.

Несовершеннолетняя госпитализирована… По факту ДТП прокуратурой организовано проведение проверки

говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

О состоянии и степени тяжести полученных девочкой травм не уточняется.