В Тюменской области автомобиль сбил 16-летнюю девочку на электросамокате

Девочка-подросток на электросамокате попала под колеса машины в тюменском селе В Тюменской области автомобиль сбил 16-летнюю девочку на электросамокате

Москва25 апр Вести.В селе Упорово Тюменской области иномарка сбила 16-летнюю девочку, управляющую электросамокатом. Об этом сообщила региональная прокуратура.

ДТП произошло 25 апреля на пересечении улиц Дзержинского и Школьная. Подросток на электросамокате выехала на перекресток, где ее сбила Toyota Corolla.

Несовершеннолетняя госпитализирована… По факту ДТП прокуратурой организовано проведение проверки говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

О состоянии и степени тяжести полученных девочкой травм не уточняется.