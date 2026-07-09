Подросток в Уссурийске получила ЧМТ, выехав на самокате под колеса машины

Юная жительница Уссурийска на самокате столкнулась с авто и получила травму Подросток в Уссурийске получила ЧМТ, выехав на самокате под колеса машины

Москва9 июл Вести.Тринадцатилетняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, выехав на электросамокате под колеса автомобиля, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

В районе дома №126 на улице Ленина в городе Уссурийске водитель автомобиля Toyota Prius совершил наезд на 13-летнюю девочку, пересекавшую нерегулируемый перекресток, управляя электросамокатом. В результате удара пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму отметили в пресс-службе

В отношении водителя составили административные материалы за непредоставление преимущества пешеходам и нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью.

Сотрудники полиции также направят собранные по делу материалы председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения дела по вопросу ненадлежащего исполнения родителями пострадавшей обязанностей по воспитанию ребенка.