Москва2 июнВести.В Иркутске прокуратура Свердловского района контролирует проведение проверочных мероприятий по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает региональное ведомство в MAX.
По предварительным сведениям, 1 июня на улице Терешковой автомашина "Тойота Королла Филдер" столкнулась с самокатом, на котором по проезжей части ехали две 12-летние девочки.
С полученными травмами пострадавшие доставлены в медицинское учреждениеговорится в сообщении
Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований.