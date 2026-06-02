В Иркутске прокуратура выясняет обстоятельства травмирования двух детей в ДТП

Москва2 июн Вести.В Иркутске прокуратура Свердловского района контролирует проведение проверочных мероприятий по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает региональное ведомство в MAX.

По предварительным сведениям, 1 июня на улице Терешковой автомашина "Тойота Королла Филдер" столкнулась с самокатом, на котором по проезжей части ехали две 12-летние девочки.

С полученными травмами пострадавшие доставлены в медицинское учреждение говорится в сообщении

Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований.