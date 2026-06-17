В Сургуте устанавливают обстоятельства гибели двух девочек в водоеме

Прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели детей в Сургуте В Сургуте устанавливают обстоятельства гибели двух девочек в водоеме

Москва17 июн Вести.В Сургуте прокуратура начала проверочные мероприятия по установлению обстоятельств гибели несовершеннолетних в водоеме. Об этом сообщает региональное ведомство в MAX.

По предварительным данным, 17 июня две девочки утонули, купаясь в водоеме в СТ "Берендей". Действия оперативных служб на месте происшествия координирует заместитель прокурора города Андрей Зиганьшин.

Организована проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности граждан на водных объектах, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних говорится в сообщении

При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Также надзорное ведомство взяло под контроль ход и результаты процессуальной проверки правоохранительных органов.