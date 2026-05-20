Уголовное дело возбуждено после гибели двоих детей в пруду Отарский в Марий Эл

Москва20 мая Вести.В Марий Эл в пруду утонули две девочки 5 и 11 лет, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

Трагедия произошла вечером 19 мая, во вторник, в деревне Отары Оршанского района. Дети отпросились у мамы на прогулку. Через некоторое время их тела извлекли из воды местные жители.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ говорится в Telegram-канале ведомства

Следственные органы устанавливают детали случившегося.