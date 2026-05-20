Москва20 маяВести.В Марий Эл в пруду утонули две девочки 5 и 11 лет, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает СУ СК России по республике.
Трагедия произошла вечером 19 мая, во вторник, в деревне Отары Оршанского района. Дети отпросились у мамы на прогулку. Через некоторое время их тела извлекли из воды местные жители.
Возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФговорится в Telegram-канале ведомства
Следственные органы устанавливают детали случившегося.