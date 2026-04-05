Трое детей провалились под лед в Свердловской области, погибла девочка

Москва5 апр Вести.Трагический инцидент произошел в акватории Режевского городского пруда в Свердловской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как стало известно, накануне, 4 апреля, четверо детей, оставшиеся без контроля со стороны взрослых, гуляли по льду водоема.

В результате трое несовершеннолетних провалились под лед говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Восьмилетняя девочка сумела выбраться из воды самостоятельно, девочку семи лет спас гулявший вместе с ней девятилетний мальчик. Восьмилетняя девочка погибла.

По факту ЧП начато проведение проверки. В прокуратуре отметили, что семья погибшей состояла на учете органов системы профилактики.