В Челябинской области семилетняя девочка утонула в карьере Семилетний ребенок утонул в Челябинской области

Москва19 мая Вести.В карьере в Сосновском муниципальном округе Челябинской области утонула семилетняя девочка. Об этом сообщает МЧС Челябинской области.

Установлено, что группа детей без присмотра взрослых гуляла возле песчаного карьера в районе деревни Моховички. В какой-то момент девочку 2019 года рождения потеряли из вида отмечается в сообщении

Девочку обнаружил брат и вытащил на берег. Прибывшая бригада скорой помощи проводила реанимационные мероприятия, которые не дали результатов.

Следственные органы разбираются в обстоятельствах гибели ребенка. Семье погибшей оказывает психологическую помощь специалист МЧС России.