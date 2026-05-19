Москва19 маяВести.В карьере в Сосновском муниципальном округе Челябинской области утонула семилетняя девочка. Об этом сообщает МЧС Челябинской области.
Установлено, что группа детей без присмотра взрослых гуляла возле песчаного карьера в районе деревни Моховички. В какой-то момент девочку 2019 года рождения потеряли из видаотмечается в сообщении
Девочку обнаружил брат и вытащил на берег. Прибывшая бригада скорой помощи проводила реанимационные мероприятия, которые не дали результатов.
Следственные органы разбираются в обстоятельствах гибели ребенка. Семье погибшей оказывает психологическую помощь специалист МЧС России.