Тело провалившейся под лед 9-летней девочки нашли в реке в Кемеровской области

В Кузбассе нашли тело 9-летней девочки, провалившейся под лед на реке Уса

Москва6 апр Вести.В Кемеровской области нашли тело 9-летней девочки, провалившейся под лед на реке Уса. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

В рамках расследования уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности 9-летней девочке, провалившейся под лед на реке Уса, обнаружено тело ребенка говорится в Telegram-канале ведомства

Трагедия произошла 5 апреля, в воскресенье, в Междуреченске. По словам очевидцев, школьница вышла на лед, уронила ключи и, пытаясь их достать, шагнула в промоину.