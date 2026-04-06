Москва6 апрВести.В Кемеровской области нашли тело 9-летней девочки, провалившейся под лед на реке Уса. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
В рамках расследования уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности 9-летней девочке, провалившейся под лед на реке Уса, обнаружено тело ребенкаговорится в Telegram-канале ведомства
Трагедия произошла 5 апреля, в воскресенье, в Междуреченске. По словам очевидцев, школьница вышла на лед, уронила ключи и, пытаясь их достать, шагнула в промоину.