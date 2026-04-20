В Кузбассе найдено тело ребенка, провалившегося под лед в декабре 2025 года

Москва20 апр Вести.В Кузбассе обнаружено тело одного из детей, провалившихся под лед 21 декабря 2025 года. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Двое детей, 9 и 14 лет, 21 декабря 2025 года в поселке Абагур-Лесной вышли на непрочный лед реки Томь и провалились в воду. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

18 апреля … на открытом участке реки Томь, расположенном приблизительно в 7 километрах от поселка Усть-Нарык …, обнаружено тело 9-летнего мальчика сказано в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства.

Поисковые мероприятия продолжаются.