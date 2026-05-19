В Ленобласти в акватории реки Волхов утонула 14-летняя девочка

Девочка-подросток утонула в акватории реки Волхов в Ленобласти В Ленобласти в акватории реки Волхов утонула 14-летняя девочка

Москва19 мая Вести.В акватории реки Волхов в Ленинградской области утонула 14-летняя девочка. Ее тело достали из воды спасатели. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла 19 мая, во вторник, на набережной Халтурина в Волхове. Возле реки отдыхали четыре школьницы, младшей из которых 8 лет.

В воде одна из девочек (14 лет) потерялась из виду, утонула. Подразделениями аварийно-спасательной службы ЛО тело девочки доставлено на берег и передано сотрудникам полиции говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Детали случившегося предстоит выяснить специалистам.