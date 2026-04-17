Восьмилетний ребенок погиб в искусственном водоеме в Хабаровске

Очевидец не смог спасти тонущего ребенка в Хабаровске

Москва17 апр Вести.Трагический инцидент произошел в пятницу, 17 апреля, в Индустриальном районе Хабаровска, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как рассказали очевидцы, дети гуляли около жилого массива и гаражей на краю оврага, покрытого еще замерзшей водой.

Потом все пошли в обход по берегу, а 8-летний мальчик вышел на лед и провалился говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере MAX

Мужчина услышал крики детей и попытался помочь, однако не смог спасти ребенка. Прибывшие спасатели организовали поиски, работы осложнялись мусором и кустами, скрытыми под рыхлой ледяной крошкой.

Впоследствии сотрудники МЧС обнаружили тело ребенка, чтобы приблизиться к нему спасатели использовали водолазное снаряжение и надувной трап.