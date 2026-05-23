В Саратовской области спустя 5 дней обнаружили тело утонувшего в реке мальчика

Москва23 мая Вести.На окраине города Аркадака 12-летний мальчик утонул при купании в реке Хопер, по факту произошедшего организована процессуальная проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Саратовской области.

Предварительно, 18 мая ребенок, находившийся в компании сверстников, утонул во время купания. 23 мая в ходе поисковых мероприятий спасатели обнаружили тело мальчика.

Организована процессуальная проверка по факту смерти несовершеннолетнего в Аркадаке… Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства.