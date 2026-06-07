СК выясняет обстоятельства гибели 12-летнего мальчика на реке Царев в Астрахани

СК начал проверку после гибели 12-летнего мальчика на реке в Астрахани СК выясняет обстоятельства гибели 12-летнего мальчика на реке Царев в Астрахани

Москва7 июн Вести.В Астрахани следственные органы выясняют обстоятельства гибели 12-летнего мальчика на реке Царев. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Организована процессуальная проверка по факту гибели несовершеннолетнего… По результатам проверки будет принято процессуальное решение говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла 6 июня, в субботу, в Советском районе. Мальчик гулял с друзьями на берегу, в какой-то момент они решили искупаться. Школьник зашел в реку и скрылся под водой. Отмечается, что плавать он не умел.