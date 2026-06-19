Москва19 июнВести.В Карачаево-Черкесской Республике организовали проверку после гибели несовершеннолетнего в реке Маруха. Об этом сообщает пресс-служба республиканского следкома.
Организовано проведение процессуальной проверки по факту утопления подростка в рекенаписано в сообщении ведомства
Инцидент произошел в Зеленчукском районе КЧР. Школьника унесло вниз по течению горной реки.
Поисками занимались около 50 спасателей МЧС России. К вечеру 19 июня тело подростка было обнаружено в пойме реки.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.