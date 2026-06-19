Следователи организовали проверку по факту гибели подростка в КЧР СК Карачаево-Черкессии организовал проверку по факту утопления школьника

Москва19 июн Вести.В Карачаево-Черкесской Республике организовали проверку после гибели несовершеннолетнего в реке Маруха. Об этом сообщает пресс-служба республиканского следкома.

Организовано проведение процессуальной проверки по факту утопления подростка в реке написано в сообщении ведомства

Инцидент произошел в Зеленчукском районе КЧР. Школьника унесло вниз по течению горной реки.

Поисками занимались около 50 спасателей МЧС России. К вечеру 19 июня тело подростка было обнаружено в пойме реки.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.