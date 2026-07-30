Москва30 июлВести.В Татарстане 16-летний подросток утонул в реке Кама, по факту трагедии организовано проведение проверки. Об этом сообщила региональная прокуратура.
В МЧС по Республике Татарстан уточнили, что несовершеннолетний пропал без вести 28 июля во время купания в реке в окрестностях села Смыловка. Мальчик не смог выплыть обратно к берегу и скрылся под водой.
Место не было предназначено для купания. Сегодня водолазы извлекли тело несовершеннолетнего. Причина происшествия устанавливаетсяговорится в сообщении, опубликованном в канале прокуратуры в мессенджере МАХ
По факту произошедшего организована процессуальная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.