В Татарстане организована проверка после гибели 16-летнего подростка в реке Кама

В Татарстане организована проверка после гибели подростка в реке Кама В Татарстане организована проверка после гибели 16-летнего подростка в реке Кама

Москва30 июл Вести.В Татарстане 16-летний подросток утонул в реке Кама, по факту трагедии организовано проведение проверки. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В МЧС по Республике Татарстан уточнили, что несовершеннолетний пропал без вести 28 июля во время купания в реке в окрестностях села Смыловка. Мальчик не смог выплыть обратно к берегу и скрылся под водой.

Место не было предназначено для купания. Сегодня водолазы извлекли тело несовершеннолетнего. Причина происшествия устанавливается говорится в сообщении, опубликованном в канале прокуратуры в мессенджере МАХ

По факту произошедшего организована процессуальная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.