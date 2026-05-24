В Костромской области 14-летний подросток утонул во время купания в реке

В Костромской области 14-летний подросток утонул в реке В Костромской области 14-летний подросток утонул во время купания в реке

Москва24 мая Вести.В Костромской области 14-летний подросток утонул во время купания в реке Ветлуге, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщил региональный Следственный комитет(СК).

Как установлено, 23 мая трое детей отправились к водоему возле моста Калмово в городе Шарье. Несовершеннолетние зашли в воду в не оборудованном для купания месте, после чего одного из мальчиков унесло течением и он ушел под воду. Ребенок погиб.

Тело погибшего обнаружено в реке Ветлуге утром 24 мая… Организована доследственная проверка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

При осмотре на месте происшествия каких-либо телесных повреждений на теле подростка не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза, ведутся опросы очевидцев.