Во Владимирской области 13-летний мальчик утонул, попав в яму на дне реки Колпь

Москва23 мая Вести.В поселке Красная Горбатка 13-летний мальчик утонул при купании, попав в яму на дне реки Колпь. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Владимирской области.

Около 16.00 мск 22 мая подросток с друзьями пришел на пляж реки Колпь в районе автомобильного моста.

В ходе купания в результате неровностей дна он попал в яму и стал тонуть. Несмотря на попытки окружающих, спасти его не удалось… Проводится процессуальная проверка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведены осмотр места происшествия, опросы лиц, иные процессуальные действия. Устанавливаются все обстоятельства.