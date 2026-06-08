Тело погибшего подростка достали из озера в Ленобласти

На озере в Ленобласти утонул 17-летний подросток Тело погибшего подростка достали из озера в Ленобласти

Москва8 июн Вести.Во Всеволожском районе Ленобласти из воды извлекли тело утонувшего подростка, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Трагедия произошла 8 июня в городе Колтуши на Колтушском озере.

Во время купания утонул несовершеннолетний, 17 лет. Спасатели ПСО г. Шлиссельбург Аварийно-спасательной службы ЛО извлекли тело из воды сказано в сообщении

По факту гибели школьника Всеволожской городской прокуратурой организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, по ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.