Москва8 июнВести.Во Всеволожском районе Ленобласти из воды извлекли тело утонувшего подростка, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Трагедия произошла 8 июня в городе Колтуши на Колтушском озере.
Во время купания утонул несовершеннолетний, 17 лет. Спасатели ПСО г. Шлиссельбург Аварийно-спасательной службы ЛО извлекли тело из водысказано в сообщении
По факту гибели школьника Всеволожской городской прокуратурой организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, по ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.