Один человек утонул в Ростовской области во время купания в реке

В Ростовской области один подросток утонул, второго госпитализировали Один человек утонул в Ростовской области во время купания в реке

Москва3 июл Вести.В станице Каргинской Боковского района на реке Чир был обнаружен без сознания 18-летний юноша, позже в воде было найдено тело его товарища. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

В ходе поисковых работ из реки было извлечено тело 16-летнего подростка говорится в сообщении

По предварительной информации, два юноши отправились купаться на речку в необорудованном для отдыха месте. Спустя некоторое время одного из них очевидец обнаружил на берегу без сознания. Тело второго нашли прибывшие на место происшествия спасатели. Пострадавшего доставили в больницу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.