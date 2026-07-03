Москва3 июлВести.В станице Каргинской Боковского района на реке Чир был обнаружен без сознания 18-летний юноша, позже в воде было найдено тело его товарища. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.
В ходе поисковых работ из реки было извлечено тело 16-летнего подросткаговорится в сообщении
По предварительной информации, два юноши отправились купаться на речку в необорудованном для отдыха месте. Спустя некоторое время одного из них очевидец обнаружил на берегу без сознания. Тело второго нашли прибывшие на место происшествия спасатели. Пострадавшего доставили в больницу.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.