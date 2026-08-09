СК выясняет обстоятельства смерти ребенка в реке в Сочи

Следователи устанавливают обстоятельства смерти подростка в реке в Сочи СК выясняет обстоятельства смерти ребенка в реке в Сочи

Москва9 авг Вести.Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростка в реке в Сочи, которого течением затянуло под воду. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 5 августа несовершеннолетний купался в реке без сопровождения взрослых. Не справившись с течением, он утонул.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертиз отмечается в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что 9 августа тело подростка было найдено.