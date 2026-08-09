Москва9 авгВести.Спасатели обнаружили в реке Сочи тело подростка, поиски которого продолжались с 5 августа, сообщает муниципальный центр управления Сочи в мессенджере MAX.
Сейчас тело транспортировано для проведения необходимых мероприятийотмечается в публикации
В поисках принимали участие сотрудники ЮРПСО и Службы спасения Сочи, а также инициативная группа неравнодушных жителей города.
Спасатели выразили искренние соболезнования близким погибшего подростка.
По данным местных СМИ, тело было найдено в яме под водой. Мальчик, по всей видимости, зацепился за камни и захлебнулся.