В реке Сочи нашли тело подростка, которого искали с 5 августа Сочинские спасатели обнаружили в реке тело пропавшего подростка

Москва9 авг Вести.Спасатели обнаружили в реке Сочи тело подростка, поиски которого продолжались с 5 августа, сообщает муниципальный центр управления Сочи в мессенджере MAX.

Сейчас тело транспортировано для проведения необходимых мероприятий отмечается в публикации

В поисках принимали участие сотрудники ЮРПСО и Службы спасения Сочи, а также инициативная группа неравнодушных жителей города.

Спасатели выразили искренние соболезнования близким погибшего подростка.

По данным местных СМИ, тело было найдено в яме под водой. Мальчик, по всей видимости, зацепился за камни и захлебнулся.