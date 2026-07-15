Несовершеннолетний подросток утонул в реке на Кубани, организована проверка

На берегу реки на Кубани обнаружено тело 17-летнего подростка Несовершеннолетний подросток утонул в реке на Кубани, организована проверка

Москва15 июл Вести.В станице Полтавской Краснодарского края на берегу местной реки было обнаружено тело 17-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Погибший несовершеннолетний был обнаружен вечером 14 июля с признаками утопления. Следователи устанавливают обстоятельства его гибели.

По данному факту Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка говорится в публикации

Согласно предварительным сведениям, молодой человек прыгнул с моста в реку, не справился с потоком воды и утонул.