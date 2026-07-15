Москва15 июлВести.В станице Полтавской Краснодарского края на берегу местной реки было обнаружено тело 17-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Погибший несовершеннолетний был обнаружен вечером 14 июля с признаками утопления. Следователи устанавливают обстоятельства его гибели.
По данному факту Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю организована процессуальная проверкаговорится в публикации
Согласно предварительным сведениям, молодой человек прыгнул с моста в реку, не справился с потоком воды и утонул.