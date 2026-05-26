СК возбудил дело после обнаружения тела подростка в реке в ЯНАО

Москва26 мая Вести.Тело подростка обнаружили в реке Преображенка в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщило управление СК России по региону в MAX.

Следственные органы возбудили уголовное дело.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела подростка в реке Преображенка в Салехарде говорится в сообщении СК

Причина смерти пока неизвестна, ее установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. Сотрудники СК ищут очевидцев инцидента и осматривают место происшествия.