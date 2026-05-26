Москва26 маяВести.Тело подростка обнаружили в реке Преображенка в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщило управление СК России по региону в MAX.
Следственные органы возбудили уголовное дело.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела подростка в реке Преображенка в Салехардеговорится в сообщении СК
Причина смерти пока неизвестна, ее установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. Сотрудники СК ищут очевидцев инцидента и осматривают место происшествия.