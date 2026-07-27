Тело пропавшего несколько дней назад подростка нашли в Смоленске

В Смоленске нашли тело подростка, пропавшего во время купания в Днепре Тело пропавшего несколько дней назад подростка нашли в Смоленске

Москва27 июл Вести.В Смоленске найдено тело 17-летнего юноши, который неделей ранее пропал во время купания в Днепре. Как сообщает СУ СКР по региону, его обнаружили на берегу реки недалеко от Витебского шоссе.

Трагедия произошла 20 июля на территории Шейновского пляжа. Подросток прыгнул в воду и поплыл от берега. В какой-то момент он скрылся.

Вчера вечером в ходе поисковой операции в водах реки Днепр на правом берегу вблизи Витебского шоссе было обнаружено тело молодого человека. Сегодня в ходе процедуры опознания родственники погибшего установили его личность говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

Ранее по факту исчезновения юноши было возбуждено уголовного дело, однако отмечается, что следов криминальной смерти на его теле не зафиксировано. Для выяснения всех деталей назначена соответствующая экспертиза.