Тело еще одного туриста нашли в Сочи

В Сочи найдено тело второго туриста, которого смыло течением в море Тело еще одного туриста нашли в Сочи

Москва29 июл Вести.Спасатели двух подразделений ЮРПСО МЧС России нашли тело второго туриста, которого смыло волной в море. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент работы силами спасателей Южного регионального ПСО завершены. Было выполнено 14 водолазных спусков, задействовано 23 спасателя МЧС России и 5 единиц техники говорится в сообщении

С 27 июля спасатели искали двух туристов, которых при переходе вброд горной реки Псезуапсе течением и волной смыло в море. Происшествие случилось в Лазаревском районе Сочи в районе пляжа "Багратион". Тело одного из туристов нашли в тот же день в акватории моря на удалении около 50 метров от береговой полосы и в 100 метрах от устья реки в направлении Центрального района Сочи.

Тело второго человека Тело обнаружили в море, неподалеку от устья реки Псезуапсе в районе пляжа "Чайка".