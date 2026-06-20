В КЧР расширили зону поисков туриста, пропавшего при сплаве на катамаране

В КЧР возобновили поиски пропавшего при сплаве туриста В КЧР расширили зону поисков туриста, пропавшего при сплаве на катамаране

Москва20 июн Вести.МЧС расширило зону поисков туриста, который пропал после опрокидывания катамарана при сплаве по реке Учкулан в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Инцидент произошел 19 июня. На катамаране были двое туристов из Москвы. После опрокидывания плавательного средства одному мужчине удалось выплыть самостоятельно, второго унесло течением. Поисковая операция была приостановлена из-за наступления темноты, с утра 20 июня поиски возобновились.

Участники группировки расширили зону поисков и обследуют участок от населенного пункта Каменомост до Усть-Джегуты сказано в сообщении

Спасатели рассредоточились по участкам, проводится обследование береговой линии и русла реки, добавили в МЧС.