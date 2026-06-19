Москва19 июнВести.В Карачаево-Черкесской Республике перевернулся катамаран с двумя туристами. Они сплавлялись по горной реке, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
Происшествие случилось на реке Учкулан.
По предварительной информации, при сплаве по водоему произошло опрокидывание катамарана с двумя туристаминаписано в канале министерства в MAX
Уточняется, что один из них смог выплыть, в то время как второго унесло течением реки. Ведутся поисковые работы.
Группа не зарегистрировала сплав в МЧС России.