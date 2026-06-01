Люди пострадали при опрокидывании катера на реке под Астраханью, идет проверка

Москва1 июн Вести.Несколько человек пострадали при опрокидывании катера на реке Царев в Астраханской области, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщила южная транспортная прокуратура.

В Приволжском районе … на реке Царев перевернулось маломерное судно. В результате происшествия есть пострадавшие говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Астраханской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства. При необходимости будут приняты соответствующие меры.