Москва1 июнВести.Несколько человек пострадали при опрокидывании катера на реке Царев в Астраханской области, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщила южная транспортная прокуратура.
В Приволжском районе … на реке Царев перевернулось маломерное судно. В результате происшествия есть пострадавшиеговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Астраханской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства. При необходимости будут приняты соответствующие меры.