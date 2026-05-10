СК начал проверку после опрокидывания катера с людьми в Томской области

Москва10 мая Вести.В Томской области следователи начала проверку после опрокидывания катера, на борту которого находились четыре человека, судьба троих пассажиров остается неизвестной. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По данным ведомства, инцидент произошел 7 мая. Во время движения по реке Назинская в районе села Назинское произошло опрокидывание катера, после чего он затонул. В момент происшествия на борту были четыре человека.

Судоводителю удалось выбраться на берег и сообщить о произошедшем. Местонахождение трех пассажиров в настоящее время не установлено сказано в сообщении

По факту происшествия организована проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.