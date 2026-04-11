В СКР назвали причину трагедии с туристами во время похода на Камчатке

Москва11 апр Вести.Следственные органы продолжают расследование уголовного дела, возбужденного после гибели двоих туристов на Камчатке. Как сообщает СК России, к трагедии привела совокупность факторов, в том числе – несоблюдение мер безопасности на маршруте.

Группа туристов из Санкт-Петербурга в составе 9 человек отправилась в поход на лыжах 27 марта. Отмечается, что их руководитель имела разрешение на прохождение маршрута. Путь должен был пролегать, в том числе, через долину реки Пиначевская, Центральный кордон Налычево и Авачинский перевал.

По дороге они решили разделиться, так как руководитель настаивала на возвращении по более легкому маршруту. Семь человек отказались отклоняться от изначального плана. Через некоторое время связь с ними была утеряна. На поиски вышли спасатели.

Пропавших обнаружили 10 апреля, двое из них не выжили.

Вследствие ненадлежащей оценки погодной и метеорологической обстановки, непринятия мер по обеспечению безопасности участников похода и несоблюдения установленных требований безопасности в ходе прохождения маршрута от переохлаждения наступила смерть двух его участников 22 и 24 лет, а также причинен вред здоровью еще пяти человек говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Расследование ведется в рамках статьей УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум лицам и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Назначены семь судебно-медицинских экспертиз. Их результаты позволят установить точные причины смерти туристов и степень тяжести вреда, полученного пострадавшими.