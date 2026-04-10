Москва10 апр Вести.Спасатели обнаружили пропавших на Камчатке семерых туристов, среди путешественников, согласно предварительной информации, есть погибшие. Об этом сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

По предварительной информации, полученной от руководителя одной из туркомпаний края, найдена часть группы. К сожалению, сообщают о том, что есть и погибшие туристы отметил он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"

По словам Сергея Лебедева, предварительно известно о судьбе всех семерых, спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось, что группа туристов из семи человек, совершавшая лыжный поход в Налычевском парке, перестала выходить на связь. В последний раз их видели 7 апреля у водопада на реке Шумная. Они планировали за день дойти до Авачинского перевала, но связь с ними прервалась.

Известно, что туристы прибыли на полуостров из Санкт-Петербурга и Череповца.