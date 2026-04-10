Погибли двое из семерых найденных на Камчатке туристов

Двое из семерых найденных туристов на Камчатке погибли

Москва10 апр Вести.Спасатели обнаружили на Камчатке пропавших туристов, которые с 7 апреля перестали выходить на связь, двое из них погибли. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Поисковая группа нашла всех семерых участников похода: двое туристов обнаружены погибшими; пятеро найдены живыми, но с признаками сильного обморожения уточняется в официальном канале кабмина в мессенджере MAX

В правительстве также отметили, что пострадавшим туристам оказана медицинская помощь, их состояние уточняется.

Как сообщалось ранее, семеро туристов, совершавших лыжный поход в Налычевском парке, перестали выходить на связь. В последний раз их видели 7 апреля у водопада на реке Шумная.

Известно, что путешественники прибыли на полуостров из Санкт-Петербурга и Череповца.