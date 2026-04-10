Москва10 апрВести.Двое человек из семи участников туристической группы, поиски которой велись на Камчатке, найдены погибшими. Остальные пятеро участников выжили. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.
У всех выживших людей зафиксированы сильные обморожения.
Всех выживших туристов эвакуировали с места обнаружения на вертолете. Родственникам пострадавших будет оказана всесторонняя помощь.
Всего на маршрут 28 марта вышли девять человек. В какой-то момент в группе возник конфликт, и она разделилась. Два участника пошли по облегченному маршруту, остальные семеро продолжили путь, однако попали в сильную метель.