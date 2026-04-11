Пропавшие на Камчатке туристы сидели в снежной яме для сохранения тепла

Москва11 апр Вести.Четверо членов туристической группы, попавшей в пургу на Авачинском перевале, сидели в снежной яме для сохранения тепла, сообщили ТАСС в региональном министерстве по ЧС.

У выживших туристов не было с собой спутникового телефона и бензиновой горелки, чтобы согреться на маршруте.

В последние сутки перед спасательной операцией четверо ребят сидели в снежной яме для сохранения тепла сказал собеседник агентства

Группа туристов в конце марта вышла на маршрут и пропала в районе Авачинского перевала. 10 апреля поисковики нашли всех участников похода. Двое из них погибли, пятеро получили обморожения. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.