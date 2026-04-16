Двое пострадавших в походе на Камчатке туристов остаются в больнице

Москва16 апр Вести.Туристы, пострадавшие на Авачинском перевале на Камчатке, остаются в краевой больнице минимум до начала следующей недели, сообщил ТАСС главврач медучреждения Михаил Селютин.

Туристы в конце марта вышли на маршрут и пропали в районе Авачинского перевала. 10 апреля они были обнаружены. Двое туристов погибли, пятеро получили обморожения. Возбуждено уголовное дело.

Двоих мы выписали, еще двое остаются в больнице как минимум до понедельника сказал Селютин

Ранее сообщалось, что пропавшие на Камчатке туристы сидели в снежной яме для сохранения тепла.