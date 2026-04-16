Москва16 апрВести.Туристы, пострадавшие на Авачинском перевале на Камчатке, остаются в краевой больнице минимум до начала следующей недели, сообщил ТАСС главврач медучреждения Михаил Селютин.
Туристы в конце марта вышли на маршрут и пропали в районе Авачинского перевала. 10 апреля они были обнаружены. Двое туристов погибли, пятеро получили обморожения. Возбуждено уголовное дело.
Двоих мы выписали, еще двое остаются в больнице как минимум до понедельникасказал Селютин
Ранее сообщалось, что пропавшие на Камчатке туристы сидели в снежной яме для сохранения тепла.