Туристы, пострадавшие на Авачинском перевале на Камчатке, готовятся к выписке

Москва13 апр Вести.Медики Камчатской краевой больницы имени А. С. Лукашевского решают вопрос о выписке туристов, пострадавших на Авачинском перевале, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил ТАСС со ссылкой на главврача медучреждения Михаила Селютина.

Состояние госпитализированных туристов удовлетворительное, после обеда будет решаться вопрос об их выписке отметил медик

Он также уточнил, что четыре человека были госпитализированы 10 апреля в состоянии средней тяжести.

В конце марта группа туристов из семи человек, совершавшая лыжный поход в Налычевском парке, перестала выходить на связь. В последний раз их видели 7 апреля у водопада на реке Шумная.

10 апреля поисковики нашли всех участников похода. Двое из них погибли, пятеро получили обморожения. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.