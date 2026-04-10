Москва10 апр Вести.У пострадавшей на Камчатке туристической группы были шатер-палатка, печка и провиант, сообщил глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

Ранее сообщалось, что у группы не было палатки. По словам Лебедева, эта информация не подтвердилась.

По его мнению, основной причиной трагедии стало грубое нарушение правил элементарной безопасности.

Основное правило звучит так: вместе пошли, вместе пришли. Поэтому делиться на группы, менять маршрут – не самое лучшее занятие отметил он

Туристическая группа перестала выходить на связь 7 апреля. Как позже выяснилось, ее участники в какой-то момент разделились и пошли разными маршрутами. Двое сами вышли в безопасное место, остальные семеро продолжили путь к Авачинскому перевалу. Поиски группы осложняла сильная метель. В результате пятеро человек были найдены живыми, они эвакуированы. Двое туристов погибли. По факту происшествия заведено уголовное дело.